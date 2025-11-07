Της Έλενας Γαλάρη

Αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου 2026 η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οι οποίοι δικάζονταν για παράβαση καθήκοντος επειδή δεν απέδωσαν ποινικές ευθύνες σε βάρος των υπευθύνων για την καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης 717.

Η δίκη αναβλήθηκε έτσι ώστε να παρασταθεί το ελληνικό δημόσιο ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Νωρίτερα το δικαστήριο έκανε δεκτή την παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που δήλωσαν συγγενείς 12 θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Πηγή: skai.gr

