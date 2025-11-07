Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονο στη Λάρισα

Αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 3χρονο αγοράκι στη Λάρισα, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Το παιδάκι διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το παιδί επικοινωνεί με τους γιατρούς και φαίνεται να είναι καλά.

Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διεξάγει η Τροχαία Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

