Συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (6-11-2025) στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, 28χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (6-11-2025) στο κέντρο της Αθήνας ο κατηγορούμενος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ράγες του ΤΡΑΜ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμού για περίπου μία ώρα.

Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

