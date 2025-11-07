Της Άννας Μαρούλη

Τις τρεις καθοριστικές επιχειρησιακές πολιτικές που ενισχύουν την αστυνομική παρουσία και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου και κοινού εγκλήματος στην Κρήτη, παρουσίασε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Ηράκλειο, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, καταρχάς, αναβαθμίζεται το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο μετατρέπεται σε Υποδιεύθυνση, όπως είναι και η αντίστοιχη Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ενισχύεται με επιπλέον 122 νέους εξειδικευμένους αστυνομικούς, αναλυτές και επιχειρησιακές ομάδες. Οι 20 εξ αυτών θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για την πραγματοποίηση ερευνών επιχειρήσεων και άλλων ειδικών ερευνητικών δράσεων στις περιοχές που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα «σαρωθούν».

Ταυτόχρονα, δημιουργείται νέο Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων στη δομή της Υποδιεύθυνσης, Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων. Αυτό θα επικεντρωθεί σε στοχευμένες δράσεις για τη διερεύνηση και καταπολέμηση ανθρωποκτονιών, ληστειών, εκβιάσεων, καταπάτησης εκτάσεων και βοσκότοπων, ζωοκλοπών, αγροζημιών κλπ.

Επιπλέον, προβλέπεται μετασχηματισμός των Τ.Α.Ε. έπειτα από ενοποίηση με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας για ενιαία επιχειρησιακή δράση, ενώ επιπλέον, 50 ειδικά εκπαιδευμένοι ένοπλοι αστυνομικοί θα ενισχύσουν άμεσα τα Τ.Α.Ε. και, πλέον, θα συμμετέχουν στις αστυνομικές επιχειρήσεις για την πάταξη της εγκληματικότητας και της εφαρμογής του νόμου. Επιπλέον 84 αστυνομικοί, με τις επικείμενες προσλήψεις θα ενισχύσουν τον Αερολιμένα Ηρακλείου, τον Αερολιμένα Χανίων και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και μαζί με τους συνολικά 150 που όπως προαναφέρθηκε θα ενισχύσουν την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τα Τ.Α.Ε., θα προστεθούν στους 2.063 που ήδη υπηρετούν στην Κρήτη.

«Με την αναβάθμιση του Τμήματος Α.Ο.Ε. Κρήτης σε Υποδιεύθυνση και τη δημιουργία ειδικού Τμήματος Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, την ενίσχυση με 150 συνολικά νέους αστυνομικούς και τον μετασχηματισμό των Τ.Α.Ε., η Κρήτη αποκτά μια σύγχρονη, οργανωμένη και αποτελεσματική αστυνομική δομή», σημείωσε στην παρουσίασή του ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

