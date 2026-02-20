Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα τα Παρασκευής στη Μεταμόρφωση, αφού αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν να κινείται ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο ο ίδιος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από την οδό Αγίας Τριάδος μέχρι και το τέλος της οδού Μηδείας.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και περιπολικά της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο 29χρονους ημεδαπούς.



Πηγή: skai.gr

