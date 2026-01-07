Ανένδοτοι παρουσιάζονται οι αγρότες όσον αφορά τη συνέχιση του αγώνα τους, καθώς η πλειονότητά τους δηλώνει έτοιμη να παραμείνει στα μπλόκα με 48ωρο αποκλεισμών από την Πέμπτη. Οι αγρότες θεωρούν ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα, ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό και πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο.

Μεταξύ άλλων, αμφισβητούνται οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι αντίστοιχες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υλοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας πως η προτεινόμενη λύση δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Τέλος ανοχής

Περιθώριο περαιτέρω διαπραγμάτευσης υπάρχει για θεσμικά ζητήματα και μόνο σημείωναν πάντως κυβερνητικοί κύκλοι, αποσαφηνίζοντας ότι οι αγρότες δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερα χρήματα ή περισσότερα μέτρα στην κατεύθυνση των επτά αιτημάτων που έχει απορρίψει η κυβέρνηση.



Το πακέτο είναι αυτό που παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τους αρμόδιους υπουργούς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Από την Πέμπτη η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στο Plan Β εφόσον δεν αρθούν τα μπλόκα στους δρόμους τονίζεται.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Γιάννης Καντέλης, η πρόσκληση για διάλογο παραμένει για τα σημαντικά ζητήματα που υπάρχουν γενικά στον πρωτογενή τομέα, αλλά όπως επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί να κοπεί η χώρα στα δύο.



Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αστυνομικές επιχειρήσεις – μικρού εύρους – καθώς στο Μαξίμου δεν θέλουν να δουν συγκρούσεις με τους αγρότες.

Τα μπλόκα αναλυτικά

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστά τούνελ αλλά με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών. «Πάμε Τέμπη και ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό» δηλώνουν οι παραγωγοί σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Πάνο Γαρουφαλιά.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, σήμερα το απόγευμα, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα, την Πέμπτη θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν τη δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Με ομόφωνη απόφαση τους οι αγρότες ζητούν, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.



Από την Πέμπτη στις 10 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις σημερινές γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από αύριο τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 αύριο έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Οι εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων απηύθυναν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα στην οποία ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, μιλώντας πάντως για προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου με τον κ. Μητσοτάκη.

Η επιστολή αναλυτικά



Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .



1) Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2) Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.



Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.



Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν αύριο στις 11 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 την Πέμπτη το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου . Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Τα κυβερνητικά μέτρα

Η κυβέρνηση νωρίτερα προχώρησε σε ανακοινώσεις εξειδικεύοντας το πακέτο μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα.

Μεταξύ των βασικών ανακοινώσεων περιλαμβάνονται η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία μέσω ειδικής εφαρμογής, η πλήρης αποζημίωση ζημιών από τον ΕΛΓΑ, καθώς και η καθιέρωση εθνικού συστήματος ιχνηλάτησης στα ελληνικά προϊόντα μέσω barcode.

Τις παρεμβάσεις παρουσίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.



Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι τα επτά από τα 27 αιτήματα των αγροτών είναι εκτός δημοσιονομικού πλαισίου.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.