Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στις 10.20 περίπου το βράδυ της Τετάρτης στο Χαϊδάρι.

Φορτηγό όχημα το οποίο κινούνταν στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, παρέσυρε και τραυματισε θανάσιμα 65χρονο πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο οδηγός του φορτηγού, 58 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η τροχαία για τα αίτια του δυστυχήματος.

