Ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αττική: 29 συλλήψεις και 25 προσαγωγές

Παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί χθες σε οικισμούς περιοχών της Αττικής με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Δυτικής, Νοτιοανατολικής και Βορειοανατολικής Αττικής, Αθηνών και Πειραιά στις περιοχές των Αχαρνών, Άνω Λιοσίων, Κορωπίου, Γέρακα, Σπάτων, Κολωνού και Κορυδαλλού.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί των παραπάνω υπηρεσιών με τη συνδρομή αστυνομικών των κατά τόπον Τμημάτων Ασφαλείας, της ΟΠΚΕ, της ΕΚΑΜ, Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και συνεργείων της ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Ελέχθησαν συνολικά 57 άτομα, 36 οχήματα και πραγματοποιήθηκαν 24 έρευνες σε σπίτια και 25 προσαγωγές ατόμων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, συνελήφθησαν 29 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών, διατάραξη κοινής ησυχίας, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας, καθώς και για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλα κατασχέθηκε πιστόλι που είχε κλαπεί από οικία αστυνομικού στο πλαίσιο διάρρηξης τον Ιούλιο του 2023 καθώς και πλήθος συσκευών ήχου (ηχεία, μείκτες και ενισχυτές), πινακίδες οχημάτων, φυσίγγιο αβολίδωτου όπλου και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.