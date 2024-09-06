Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 64χρονος Πακιστανός ο οποίος βιντεοσκοπούσε 18χρονη γυναίκα, εντός του τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άλλες γυναίκες και ο άνδρας συνελήφθη κατά την άφιξη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, από αστυνομικούς.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων ενώ στη συνέχεια τον παρέπεμψε στο δικαστήριο.

Στην κατάθεση της η 18χρονη ανέφερε ότι επιβιβάστηκε, μαζί με άλλες φίλες της, στην αμαξοστοιχία που είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Επισήμανε ότι κατά τη διαδρομή την πλησίασε μια άγνωστη κοπέλα η οποία της έδειξε έναν άνδρα που καθόταν, διαγωνίως, απέναντι της και της είπε ότι τη βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο. Την πράξη του αντιλήφθηκε και άλλη γυναίκα. «Μου ανέφερε ότι στο βίντεο φαινόμουν από τη μέση και πάνω και ζούμαρε στο στήθος μου» ανέφερε η 18χρονη, προσθέτοντας ότι: Ο συγκεκριμένος άνδρας όταν κατάλαβε, καθώς η καταγγέλλουσα τον κοίταξε επίμονα, άρχισε να κάνει βιαστικές κινήσεις στο κινητό του τηλέφωνο.

