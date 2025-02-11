Τάκης Οικονομόπουλος: Την Πέμπτη η κηδεία του σπουδαίου ποδοσφαιριστή

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού και το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρηνούν απ’ το βράδυ της Δευτέρας (10/2) την απώλεια ενός ακόμη σπουδαίου παλαίμαχου άσου.

Ο Τάκης Οικονομόπουλος «έφυγε» απ’ τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, εννέα μέρες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου.

Όπως γνωστοποιήθηκε από τον Παναθηναϊκό, η κηδεία του Τάκη Οικονομόπουλου, του μεγαλύτερου τερματοφύλακα στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα γίνει την Πέμπτη στις 12:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Κηφισιά.

Απο τις 10 το πρωί η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Πηγή: skai.gr

