Σοκάρει ο Κρις Μπος: «Παραλίγο να πεθάνω, επέστρεψα στη ζωή»

Ο Κρις Μπος άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο HoopsHype, περιγράφοντας τη νέα σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, η οποία λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Ο δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ είχε βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του το 2017, καθώς τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα με θρόμβους στο αίμα και οι πνευμονικές εμβολές δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει να αγωνίζεται με ασφάλεια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, η μάχη του δεν τελείωσε τότε. «Είχα ένα επεισόδιο τον Ιανουάριο. Παραλίγο να πεθάνω και επέστρεψα στη ζωή! Δεν κάνω πλάκα. Είχα άλλη μία πνευμονική εμβολή. Ήταν τον Ιανουάριο αυτού του έτους. Νοσηλεύτηκα για μία εβδομάδα.

Τώρα λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή καθημερινά, προσέχω τον εαυτό μου και παρακολουθώ την κατάστασή μου. Δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Είναι όμως κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζω για όλη μου τη ζωή. Νόμιζα ότι το είχα ξεπεράσει, αλλά δεν είναι έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, ο θρύλος των Χιτ σχολίασε την έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Χιτ διαθέτουν ήδη έναν ισχυρό κορμό με τον Μπαμ Αντεμπάγιο και μπορούν να γίνουν ξανά διεκδικητές του τίτλου με λίγες ακόμη ποιοτικές προσθήκες.

«Έχουν έναν άνθρωπο γύρω του οποίου πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν, αυτόν και τον Μπαμ, έναν σπουδαίο πυρήνα που ελπίζουμε να τους πάει στο επόμενο επίπεδο. Είναι ακριβώς στο τιμόνι τους. Πάντα πίστευα ακράδαντα ότι θέλουν να αξιοποιήσουν το μέλλον τους για έναν παίκτη που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

Έχουν αυτόν τον τύπο. Και θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι έχουν μερικά ακόμα κόλπα στο μανίκι τους, επειδή πρέπει να χτίσουν λίγο ακόμα την ομάδα. Αλλά αν βρουν μερικά εξωτερικά σουτ, να βάλουν έναν ή δύο παίκτες, νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν μια πραγματικά δυνατή ομάδα», είπε αναλυτικά.

Chris Bosh to HoopsHype: "I had an episode in January. I almost dropped dead pretty much and came back to life. I'm not joking. I had another pulmonary embolism. It was in January. I was in the hospital for a week." pic.twitter.com/cEkj5eOieB — HoopsHype (@hoopshype) August 3, 2026

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