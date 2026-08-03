Δύο θάνατοι από κυκλοσπορίαση στο Μίσιγκαν

Δύο άνθρωποι στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από κυκλοσπορίαση, έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της πολιτείας.

Περαιτέρω στοιχεία για τους νεκρούς, δεν εχούν γίνει γνωστά.

Όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές, αντιμετώπιζαν «σοβαρά υποκείμενα νοσήματα», τα οποία ενδέχεται να επηρεάστηκαν από τη λοίμωξη και την αφυδάτωση που αυτή προκάλεσε.

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora, το οποίο μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού και εντοπίζεται στα ανθρώπινα κόπρανα.

Η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια υγρών λόγω έντονης διάρροιας και εμετών, με αποτέλεσμα την αφυδάτωση.

Ο δρ. Γουίλιαμ Σάφνερ, ειδικός λοιμωξιολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ ανέφερε ότι η θεραπεία γίνεται συχνά με το αντιβιοτικό Bactrim, ενώ πολλοί άνθρωποι με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα αναρρώνουν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση.

Οι υγειονομικές αρχές του Μίσιγκαν διευκρίνισαν ότι δε θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα δύο αυτά περιστατικά.

«Η κυκλοσπορίαση γενικά δεν αποτελεί απειλητική νόσο για τη ζωή. Οι θάνατοι που συνδέονται με την κυκλοσπορίαση είναι σπάνιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

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