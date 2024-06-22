Στον Αττικό ουρανό και πάνω από τους ορεινούς όγκους του Λεκανοπεδίου πετούν πλέον 25 drones της Πολιτικής Προστασία, 24 ώρες το 24ωρο. Χρησιμοποιώντας laser που δίνουν τις συντεταγμένες του συμβάντος, zoom, καθώς και ευρυγώνιες και θερμικές κάμερες, καταγράφουν εικόνες που μεταφέρονται live στο war room του Κέντρου Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ήδη αρκετές επικίνδυνες πυρκαγιές, που θα είχαν ολέθριες συνέπειες αν δεν αντιμετωπίζονταν μέσα στα πρώτα λεπτά εκδήλωσής τους, έχουν εντοπιστεί από drones.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Πανόραμα Βούλας. Το drone εντόπισε τον καπνό από την πρώτη στιγμή και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο σε μόλις 4 λεπτά, αντιμετωπίζοντας εγκαίρως την πυρκαγιά, προτού προλάβει να απειλήσει σπίτια και ζωές.

Το σύστημα drones καλύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή τα βουνά της Αττικής (Πάρνηθα, Υμηττό, Πεντέλη και Πόρτο Γερμενό) σε συνεργασία με τους Δήμους Βούλας- Βάρης- Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κηφισιάς, Μάνδρας, Πεντέλης, Φυλής και Ασπροπύργου. Στόχος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι να προστεθούν και άλλα σημεία και τα συστήματα drones να επεκταθούν σε όλη την επικράτεια.

Το σύστημα drones είναι δωρεά από: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, Helleniq Energy, Λαιμός, Συνένωσις - Τραυλού, Rolex και Avis.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.