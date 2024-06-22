Ολοκληρωτικά καταστράφηκε ο Iερός Nαός Kοιμήσεως της Θεοτόκου στην Απιδούλα από τη μεγάλη φωτιά που πέρασε από την Αχαΐα στην Πηνεία.

Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως το σύμβολο του χωριού και της ευρύτερης περιοχής καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο Nαό Kοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηλεία, καταστράφηκε από την πυρκαγιά που προκάλεσε και πολλές άλλες πληγές στο χωριό.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του ilialive.gr είναι συγκλονιστικές

Πηγή: skai.gr

