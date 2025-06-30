Της Έλενας Γαλάρη

Ανακοινώθηκε η σύσταση του νέου νομικού επιστημονικού φορέα με την επωνυμία «Επιστημονικός Σύνδεσμος δικηγόρων - Οι ποινικολόγοι».

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Σύνδεσμος επιδιώκει την εκκίνηση ενός νέου διαλόγου στην νομική κοινότητα με γνώμονα την προάσπιση και αναβάθμιση του ρόλου του Δικηγόρου στην καθημερινή πρακτική, καθώς επίσης και την υποστήριξη του νομικού κόσμου με παρεμβάσεις, συνέδρια και επικουρικό έργο.

Το Σάββατο 28 Ιουνίου 2025 διενεργήθηκαν οι πρώτες αρχαιρεσίες με το διοικητικό συμβούλιο να απαρτίζεται από τους:

Ιωάννης Γλύκας – Πρόεδρος

Ιφιγένεια Βασιλοπούλου – Α’ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτα Παντελεάκη – Β’ Αντιπρόεδρος

Χρήστος Μαυρομάτης – Γ’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Γώγος – Γενικός Γραμματέας

Μαριζάννα Κίκιρη – Αναπληρώτρια Γενικής Γραμματέας

Δημήτρης Βακαλόπουλος – Ταμίας

Κωνσταντίνος Ντάλτας - Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευαγγελία Βαρελά – Μέλος

Γεώργιος Κανιάρης – Μέλος

Μεθόδιος Ματαλιωτάκης – Μέλος

Χρήστος Ντιβανίδης – Μέλος

Ανδρέας Παπαρηγόπουλος – Μέλος

Κυριάκος Ροζάκης – Αν. Μέλος

Ηλίας Σιδέρης – Μέλος

Κωνσταντίνος Χορταριάς – Μέλος

Ο νέος νομικός επιστημονικός φορέας ευελπιστεί στην εκκίνηση ενός νέου διαλόγου στην νομική κοινότητα και αποβλέπει στην υποστήριξη του νομικού κόσμου με παρεμβάσεις, συνέδρια και επικουρικό έργο.

Πηγή: skai.gr

