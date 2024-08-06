Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:55 την Τρίτη στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2024
