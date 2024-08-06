Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Λάκκα Κατσαρή στον Ασπρόπυργο

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο

14:44
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που  εκδηλώθηκε περίπου στις 12:55 την Τρίτη στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

