Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:55 την Τρίτη στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2024

Πηγή: skai.gr

