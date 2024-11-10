Σε γνωστό εστιατόριο στον Χολαργό βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Αλέκος Φλαμπουράρης μαζί με φίλους τους και άλλα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με αποκλειστικά πλάνα του ΣΚΑΪ και της Κορίνας Γεωργίου.

Ο κ. Φάμελλος, η κ. Γεροβασίλη και ο κ. Φλαμπουράρης έδειχναν να διασκεδάζουν και να μην χάνουν το ηθικό τους, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε άλλο τραπέζι στο εστιατόριο εθεάθη ακόμα ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Ανδρέας Λοβέρδος με την παρέα του, ενώ λίγο μακρύτερα διασκέδαζε και ο δημοφιλής ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος.

Πηγή: skai.gr

