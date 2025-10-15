Λογαριασμός
Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα η πρώτη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της τραγωδίας των Τεμπών

Στο εδώλιο κάθονται πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού και της εταιρείας φύλαξης που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου

δίκη Τέμπη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη που συνδέεται με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με αντικείμενο τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τη μοιραία νύχτα.

Στο εδώλιο κάθονται πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού και της εταιρείας φύλαξης που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου.

Οι κατηγορίες αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, καθώς και ηθική αυτουργία στα ίδια αδικήματα, με επίκεντρο τα απολεσθέντα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν διελεύσεις αμαξοστοιχιών πριν το δυστύχημα.

Η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο μετά από αναβολή του περασμένου Ιουνίου, ενώ η δίωξη προέκυψε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τέμπη Λάρισα βίντεο δίκη
