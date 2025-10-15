Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε παζλ για γερούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Όπως είχε αποκαλύψει εχτές το skai.gr στο κάδρο των ερευνών πέραν των δύο 22χρονων οι οποίοι συνελήφθησαν και σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα, έχει μπει ακόμη ένα άτομο το οποίο πιθανόν να είναι και ο ηθικός αυτουργός της στυγερής δολοφονίας.

Υπάρχει όμως ηθικός αυτουργός ή η υπόθεση έχει όπως την περιγράφει ο 22χρονος συνεργός; Είναι το κίνητρο η εκβίαση ή τρίτο άτομο «έβαλε» το χέρι του προκειμένου ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ να δολοφονηθεί;

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζουν οι ερευνητές της ΕΛΑΣ είναι αν υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία των δραστών με πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του θύματος κάποιες ώρες πριν τη δολοφονία και αν η στιγμή που ο εκτελεστής ήρθε τετ α τετ με τα δύο θύματα του ήταν τυχαία ή κάποιος τον είχε ενημερώσει πως ο ιδιοκτήτης βρίσκονταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Αυτά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι άντρες της ασφάλειας που ερευνούν την υπόθεση όπως και αν στο διπλό φονικό πίσω από εκβιασμούς και προσωπικές αντιδικίες κρύβεται η τεράστια περιουσία του 68χρονου.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο skai.gr η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα δώσει απάντηση στο αν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.