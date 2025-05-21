Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πρώτο του τηλεοπτικό διάγγελμα εδώ και πέντε μήνες δήλωσε ότι στόχος του Τελ Αβίβ είναι η ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας και η νίκη επί της Χαμάς, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός πιθανότατα έχει σκοτώσει τον αρχηγό της Χαμάς, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση στη Γάζα «μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση στην ιστορία των πολέμων» και επανέλαβε ότι οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) θα καταλάβουν όλα τα εδάφη της Γάζας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει «να διασφαλίσει πως δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική κρίση».

Το Ισραήλ έχει ένα «πολύ οργανωμένο» σχέδιο για να επιτύχει τους πολεμικούς στόχους του στη Γάζα, ανέφερε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει «έναν σκοπό που είναι σαφής και δικαιολογημένος». «Να νικήσουμε τη Χαμάς, η οποία διέπραξε τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου, να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν αποτελεί απειλή για το Ισραήλ», διεμήνυσε.

Οι στόχοι αυτοί, όπως υποστήριξε, είναι αλληλένδετοι «και πρέπει να τους επιτύχουμε πλήρως».

Αναφερόμενος στους ομήρους, επεσήμανε ότι οι IDF έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ ζωντανούς 148 ομήρους, προσθέτοντας ότι παραμένουν 20 επιβεβαιωμένα ζωντανοί όμηροι στη Γάζα και «έως και 38» δολοφονηθέντες και υποσχέθηκε ότι «θα τους φέρουμε όλους πίσω».

Όσον αφορά τα σχέδια των IDF για τη Γάζα και συγκεκριμένα για την τελευταία ευρεία επιχείρηση του στρατό στον παλαιστινιακό θύλακο, με την ονομασία «Τα Άρματα του Γεδεών», ο Νετανιάχου σημείωσε ότι προβλέπεται να εξελιχθεί σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, οι IDF θα επιτρέψουν τη ροή βοήθειας στη Γάζα για να «αποτρέψουν μια ανθρωπιστική κρίση». Στο δεύτερο στάδιο, αμερικανικές εταιρείες θα ανοίξουν σημεία παράδοσης βοήθειας, ενώ στο τρίτο στάδιο, ο ισραηλινός στρατός θα μετακινήσει τους πολίτες της Γάζας προς τα νότια για να αποτρέψει τη διείσδυση της Χαμάς.

«Μπήκαμε ταυτόχρονα στους προσφυγικούς καταυλισμούς και τους συντρίψαμε», καυχήθηκε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στους καταυλισμούς της Τζενίν, της Τουλκάρεμ και του Νουρ Σαμς. Τον Φεβρουάριο, το Ισραήλ ανάγκασε τον πληθυσμό των καταυλισμών αυτών να εκκενώσει τον χώρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τις κατηγορίες που δέχεται από τη Δύση για τη σκληρή επίθεση στη Γάζα, σημείωσε ότι εάν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί μια συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή των ομήρων, το Ισραήλ είναι ανοιχτό να τη συζητήσει.

Τέλος, σημείωσε ότι ο στρατός «επιβάλλει την εκεχειρία στον Λίβανο με σιδηρά πυγμή ανά πάσα στιγμή και ότι οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία».

