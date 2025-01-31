Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και “καρφώθηκε” σε σταθμευμένα ΙΧ στον Εύοσμο

Λογαριασμός
Καταδίωξη ενός οδηγού οχήματος που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη ο οδηγός

Καταδίωξη ενός οδηγού οχήματος που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, περίπου στις 20:30 ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών στην περιοχή του Κορδελιού.

Στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το όχημα στον Εύοσμο.  Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

