Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και “καρφώθηκε” σε σταθμευμένα ΙΧ στον Εύοσμο

Καταδίωξη ενός οδηγού οχήματος που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, περίπου στις 20:30 ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών στην περιοχή του Κορδελιού.

Στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το όχημα στον Εύοσμο. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Πηγή: skai.gr

