Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων και της Αγίας Αθανασίας και των τριών θυγατέρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Κύρος, Κύρης, Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα.

Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας

Ανατολή ήλιου: 07:30 - Δύση ήλιου: 17:47

Σελήνη 2 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.