Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Ιανουαρίου

Σε ποιος λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε σήμερα στις 07:30 και δύση ήλιου στις 17:47

Εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων και της Αγίας Αθανασίας και των τριών θυγατέρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Κύρος, Κύρης, Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα.

Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας

Ανατολή ήλιου: 07:30 - Δύση ήλιου: 17:47

Σελήνη 2 ημερών    
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark