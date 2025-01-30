Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία με προσφορά προϊόντων από αγρότες και κτηνοτρόφους

Διαφορετική ήταν η διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στο Πολύκαστρο σήμερα το μεσημέρι. Προσέφεραν προϊόντα τους, στους οδηγούς και επιβάτες των οχημάτων, που διέρχονταν από τον οδικό κόμβο, ενημερώνοντας τους παράλληλα για τους λόγους που βγήκαν με τα τρακτέρ, τις τελευταίες ημέρες, στους δρόμους.

Συνολικά 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι μέλη του συλλόγου αγροτών και κτηνοτρόφων οι «Εύζωνοι» και μέλη του αγροτοκτηνοτροφικού συνεταιρισμού Αξιούπολης «Αξιός» προσέφεραν προϊόντα τους, τυριά και γάλα σε διερχόμενους οδηγούς. Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο Πολυκάστρου και προσέφεραν στους διερχόμενους για περίπου μια ώρα, από τις 12.20 μετά το μεσημέρι ως τη 1.20, αγαθά παραγωγής τους.

Η διαμαρτυρία έληξε και οι παραγωγοί επέστρεψαν στα τρακτέρ τους που είναι παρατεταμένα στο γήπεδο Πολυκάστρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.