Με γνώμονα την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών τοπικών κοινωνικών και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών σε κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα λειτουργήσουν από το ερχόμενο σχολικό έτος, 2025-26, με την πρωτοβουλία να έχει στόχο «τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των μαθητών σε ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, τόσο γενικής όσο και επαγγελματικής κατεύθυνσης».

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνεργασία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης και αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο της πρωτοβουλίας περιλαμβάνει την ίδρυση οκτώ εσπερινών ΕΠΑΛ, τεσσάρων εργαστηριακών κέντρων, δυο σχολεία γενικής εκπαίδευσης, λυκειακών τάξεων σε έξι σχολεία και τη μετατροπή μίας σχολικής μονάδας.

Τα παραπάνω, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, δεν προκαλούν επιπρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας για εξοπλισμό, καθώς οι περισσότερες σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν σε υφιστάμενα σχολικά κτήρια. Οι λειτουργικές δαπάνες θα καλυφθούν από ΚΑΠ των οικείων ΟΤΑ, ενώ η μεταφορά των μαθητών θα χρηματοδοτείται από τις οικείες Περιφέρειες.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία προβλέπει:

1.Ίδρυση Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠ)

Με την απόφαση Φ11/78476/Δ4 ιδρύονται οκτώ νέες μονάδες Εσπερινών ΕΠ, οι οποίες θα παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και θα λειτουργήσουν στις εξής περιοχές:

* Σαμοθράκη (ΔΔΕ Έβρου): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής

* Σάπες Ροδόπης (ΔΔΕ Ροδόπης): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής

* Βόλος (4ο Εσπερινό ΕΠ): Γεωπονίας, Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

* Αργαλαστή Μαγνησίας: Διοίκησης - Οικονομίας, Μηχανολογίας, Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

* Σκιάθος: Διοίκησης - Οικονομίας, Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

* Ζάκυνθος: Ηλεκτρολογίας - Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

* Έδεσσα: Περιλαμβάνει έξι τομείς μεταξύ των οποίων Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Πληροφορική

* Κρανίδι Ερμιονίδας: Γεωπονία, Διοίκηση - Οικονομία, Ηλεκτρολογία

Η ίδρυση αυτών των σχολείων έχει ως στόχο την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εργαζόμενους, ανέργους και ενηλίκους που δεν έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική τους κατάρτιση, καθώς και την κάλυψη αναγκών τοπικών οικονομιών με εκπαιδευμένο δυναμικό.

2. Ορισμός νέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)

Τα νέα Εργαστηριακά Κέντρα θα υποστηρίξουν τις πρακτικές ανάγκες των μαθητών των ΕΠ, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή:

* 5ο Ε.Κ. Μαγνησίας - Σκιάθος

* Ε.Κ. Λευκάδας - έδρα 1ο ΕΠ Λευκάδας

* 1ο Ε.Κ. Σητείας - έδρα ΕΠ Σητείας

* 1ο Ε.Κ. Ναυπλίου - έδρα 1ο ΕΠ Ναυπλίου

3. Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης

Προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης:

* Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα

* Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας

4. Λειτουργία Λυκειακών Τάξεων σε Γυμνάσια

Για τη διευκόλυνση της μετάβασης των μαθητών στη Λυκειακή βαθμίδα, ιδρύονται Λυκειακές Τάξεις στις εξής σχολικές μονάδες:

* Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου

* Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας

* Γυμνάσιο Πτελεού (Α', Β', Γ')

* Γυμνάσιο Βανάτου Ζακύνθου

* Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου

* Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας

5. Μετατροπή Σχολικής Μονάδας

Το Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Ερυμάνθειας μετατρέπεται σε Λυκειακές Τάξεις προσαρτημένες στο Γυμνάσιο Ερυμάνθειας, εξορθολογίζοντας τη λειτουργία της μονάδας και ενισχύοντας τη μαθησιακή συνέχεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

