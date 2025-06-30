Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο αρχηγός της «μαφίας των λουκουμάδων»

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του σε συνολική κάθειρξη 16 ετών ένας 42χρονος που παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας που τελούσε εκβιασμούς για τον έλεγχο των σημείων πώλησης λουκουμάδων σε πολυσύχναστες παραλίες της Σιθωνίας, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εκβίαση κατ' εξακολούθηση, συμμορία και μία σειρά από πλημμελήματα, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού, «δείχνοντας» του το δρόμο προς τις φυλακές, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Με την ίδια απόφαση, ο ίδιος αθωώθηκε για δύο κακουργήματα που τον βάρυναν και ειδικότερα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μικροπωλητή και εμπορία ανθρώπων, συνδεόμενη με τις συνθήκες εργασίας αλλοδαπών μικροπωλητών.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν άλλα 11 άτομα, κάποια από τα οποία αθωώθηκαν και κάποια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης που είτε μετατράπηκαν σε χρηματικές ποινές, είτε δόθηκε αναστολή στην έφεση.

Η αστυνομική έρευνα για τη δράση της λεγόμενης «μαφίας των λουκουμάδων» ξεκίνησε μετά την εξιχνίαση απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον μικροπωλητή λουκουμάδων, σε περιοχή της Νικήτης (για την οποία ο 42χρονος αθωώθηκε). Το πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα περιελάμβανε πράξεις που τελέστηκαν το διάστημα από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Απολογούμενος ο βασικός κατηγορούμενος αρνήθηκε το σύνολό των πράξεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

