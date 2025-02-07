Συνεχίζονται στη Σαντορίνη οι έλεγχοι για την στατικότητα των κτηρίων την ώρα που ο Εγκέλαδος ταρακουνάει το νησί των Κυκλάδων με αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.

Με τους εναπομείναντες κατοίκους της Σαντορίνης να παραμένουν ανήσυχοι, οι έλεγχοι από τους ειδικούς είναι συνεχείς σε σπίτια και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθούν πόσο ασφαλείς είναι.

Την ίδια ώρα, δυο ακόμη δρόμοι έκλεισαν στο νησί προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα λόγω των κατολισθήσεων. Συγκεκριμένα, έκλεισε ο επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θήρας και – για τα οχήματα άνω των 12 μέτρων και άνω των 45 τόνων – ο επαρχιακός δρόμος του όρμου Αθηνιού – Φηρών- Περίσσας.

Αν και οι επιστήμονες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Tο βράδυ αναμένεται στο νησί η Ειδική Ομάδα Διάσωσης και Έρευνας του Ερυθρού Σταυρού με αυτοκίνητα και σκυλιά Κ9.

Αύριο, Σάββατο αναμένεται και η εισήγηση των επιστημόνων για το αν θα λειτουργήσουν από Δευτέρα τα σχολεία.

Πηγή: skai.gr

