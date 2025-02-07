Πάνω από 8.900 σεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί στη ζώνη Σαντορίνης – Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου, όπως τονίζεται σε έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του πανεπιστημίου, μόνο χθες, 6 Φεβρουαρίου, σημειώθηκαν πάνω από 90 σεισμοί στην περιοχή, με τους 18 από αυτούς να είναι άνω των 4 Ρίχτερ και τους 5 άνω των 4,5 Ρίχτερ.

Ωστόσο, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι, αν και συνεχίζει να εμφανίζεται μεγάλο πλήθος σεισμών με μέγεθος 4 Ρίχτερ, ο ρυθμός σεισμικότητας παρουσιάζει μια σχετική μείωση, ως προς τους σεισμούς που εντοπίζονται τόσο με συμβατικές μεθόδους όσο και με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΚΠΑ:

Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, υιοθετώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης επιστήμης υπολογιστών και χρησιμοποιώντας μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, παράγει καθημερινά υψηλής ακρίβειας καταλόγους σεισμών με δεκαπλάσιο αριθμό γεγονότων, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την αναγνώριση των σεισμογόνων δομών.

Από την έναρξη του σεισμικού σμήνους στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά, εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, πάνω από 8.900 σεισμούς με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (μηχανική μάθηση), εκ των οποίων άνω των 6,900 με μεγέθη Μ³1.0. Στις 5 Φεβρουαρίου η σεισμικότητα συνέχισε να μεταναστεύει προς τα βορειοανατολικά με περίπου τον ίδιο ρυθμό όπως και τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Οι μεγαλύτεροι σεισμοί (με μεγέθη M≥4.0) εντοπίζονται βόρεια της Ανύδρου, σε επικεντρικές αποστάσεις έως ~6 km από τη νησίδα. Στις 5 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,200 σεισμοί, εκ των οποίων 741 με M≥1.0, ενώ 19 σεισμοί είχαν μέγεθος Μ³4.0, 4 σεισμοί είχαν μέγεθος Μ³4.5 και ο μεγαλύτερος σεισμός είχε μέγεθος Μ=5.1.

Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά την 6η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 90 σεισμοί, εκ των οποίων 18 με μεγέθη M≥4.0 και 5 με Μ≥4.5, ενώ ο μεγαλύτερος σεισμός της ημέρας είχε μέγεθος 4.7, με τους περισσότερους σεισμούς να σημειώνονται νοτιοδυτικά της Ανύδρου, και ελάχιστους βορειοανατολικά. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι, αν και συνεχίζει να εμφανίζεται μεγάλο πλήθος σεισμών με μέγεθος Μ³4.0, ο ρυθμός σεισμικότητας παρουσιάζει μια σχετική μείωση, ως προς τους σεισμούς που εντοπίζονται τόσο με συμβατικές μεθόδους όσο και με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

Συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.