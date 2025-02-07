Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος βενζινάδικου παλεύει με δύο ληστές - Δείτε βίντεο

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια δύο ληστών έζησε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων στη Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΧ που στάθμευσε μπροστά στις αντλίες για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα κάλυψαν τα πρόσωπά τους, βγήκαν από το όχημα και του επιτέθηκαν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως φαίνεται στο βίντεο κλειστού κυκλώματος μόλις τελειώνει ο ανεφοδιασμός του ρεζερβουάρ οι δύο άνδρες βγαίνουν από το αυτοκίνητο, πλησιάζουν τον υπάλληλο -ο ένας από μπρος και ο άλλος από πίσω- και αφού τον απειλούν με ένα κατσαβίδι αρχίζουν να τον χτυπούν στο πρόσωπο και στο σώμα.

Μάταια ο υπάλληλος φωνάζει «περίμενε». Οι δράστες τον ρίχνουν στο πάτωμα συνεχίζοντας τα χτυπήματα λέγοντας του ξανά και ξανά «τα λεφτά, δώσε τα λεφτά». Έπειτα από κάποια δευτερόλεπτα βρίσκουν στις τσέπες του 930 ευρώ από τις εισπράξεις τα αρπάζουν, μπαίνουν στο αυτοκίνητο τους και εξαφανίζονται. Μόνο τότε ο υπάλληλος που έχει δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα καταφέρνει να σηκωθεί χωρίς ωστόσο να μπορεί να κάνει κάτι για να τους σταματήσει.

Ειδοποίησε την αστυνομία η οποία παρά τις έρευνες δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες, ενώ ο ίδιος σοκαρισμένος από την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η ληστεία σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Λαγκαδά στη Σταυρούπολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.