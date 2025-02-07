Με αμείωτη ένταση εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά με τους κατοίκους να συνεχίζουν να κρατούν την αναπνοή τους. Τη διαβεβαίωση ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πλευρό των κατοίκων έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε σήμερα το νησί ζητώντας ψυχραιμία και προσήλωση στις οδηγίες των ειδικών.

Λίγο μετά τις εννιά το πρωί σημειώθηκαν δυο δονήσεις 4,2 και πέντε λεπτά μετά 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ που είναι και ο ισχυρότερος έως τώρα σεισμός μέσα στην ημέρα. Ο ισχυρός σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ριχτερ ο οποίος έγινε αισθητός ακόμα και στην Αθήνα προκάλεσε κατολίσθηση στο Φηροστεφάνι με αποτέλεσμα να αποκολληθεί μέρος των βράχων. Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής η σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού περιορίστηκε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, στο νησί εξακολουθεί να φτάνει εξοπλισμός πρώτης ανάγκης, ενώ και σήμερα αρκετοί ήταν αυτοί που έφυγαν, υπό τον φόβο ενός μεγαλύτερου σεισμού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε ΕΔΩ όλα όσα διαδραματίστηκαν από το πρωί της Παρασκευής

Καβύρης στον ΣΚΑΙ: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο για τους σεισμούς

Σε επιφυλακή παραμένει η επιστημονική κοινότητα. Για το πιο πιθανό σενάριο της σεισμικής δραστηριότητα μίλησε, μεταξύ άλλων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ο Καθηγητής Σεισμολογίας – Σεισμικής Ανισοτροπίας στο ΕΚΠΑ, Γεώργιος Καβύρης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που όλοι ευχόμαστε το να αποτελεί αυτή η ακολουθία, μία σμηνοσειρά και να πάμε με μεγέθη αντίστοιχα με αυτά που έχουμε δει έως τώρα, που έχουν φτάσει το 5,1 και 5,2 και ίσως και λίγο μεγαλύτερα μέχρι 5.3, 5.4 και να θεωρηθεί αυτό μία σμηνοσειρά με αρκετά μεγάλα μεγέθη και με την πάροδο των εβδομάδων να φθίνει σιγά σιγά ο αριθμός των σεισμών που συμβαίνει κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως: «αυτό το έχουμε δει τις 2 τελευταίες μέρες κάθε μέρα. Έxουμε λίγο μικρότερο αριθμό σεισμών και έτσι να λήξει βέβαια έχοντας κάθε μέρα τους και τους σεισμούς του μεγέθους του 4 και μεγαλύτερους.»

Πρόσθεσε πως θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα κάποια «5αρια», πχ 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά να φθίνει σιγά σιγά ο αριθμός.

«Εαν άλλη μία εβδομάδα πάμε με αυτούς του ρυθμούς τότε μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να πρόκειται για μία προσεισμική ακολουθία που σημαίνει ότι θα είχαμε έναν μεγαλύτερο σεισμό, που όπως βλέπετε η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων πλέον, θεωρεί ότι δεν θα μπορεί να ξεπερνά ιδιαίτερα το μέγεθος του 6, ακόμα και αν είναι αυτό το απευκταίο σενάριο», δήλωσε ενδεικτικά.

Αναφορικά με τα ηφαίστεια και τη σεισμική δραστηριότητα, ο ίδιος δήλωσε πως η τελευταία πήγε ανάποδα. «Δηλαδή ξεκίνησε με μία δράση από τον Ιούνιο του 2024 στην Καλντέρα και στη γραμμή της Καμένης. Είχαμε μία σεισμικότητα εκεί που κατέληξε σε ένα σεισμό μεγέθους 3.8 (βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) κοντά στη Θηρασιά και την αμέσως επόμενη μέρα, από τις 26 Ιανουαρίου, πήγε η σεισμικότητα στην περιοχή βορειοανατολικά της Σαντορίνης, αρχικά κοντά στο Κολούμπο, αλλά ανατολικά του και όχι στο Κολούμπο και πήγαινε μέρα με τη μέρα μέχρι πριν από δύο τρεις ημέρες πιο βορειοανατολικά, με μία ταχύτητα του βορείου μετώπου της τάξεως του 4,5 χιλιόμετρα τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η πηγή αυτού, να ήταν το ηφαίστειο που επιτάχυνε τη δράση της σεισμικότητας μέσω των ηφαιστειακών ρευστών, όμως τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία δράση από σεισμολογική άποψη εννοώ, δεν έχουμε καθόλου εντοπισμό σεισμικών εστιών επικέντρων, ούτε στην καλντέρα, ούτε στο Κολούμπο.»

Ερωτηθείς σε ποιο βαθμό ο σεισμός μπορεί να κινητοποιήσει τα ηφαίστεια, ο καθηγητής δήλωσε πως θεωρεί ότι έχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα σημειώνοντας πως «ακόμα και να συνέβαινε αυτό θα είχαμε πολύ καιρό με φαινόμενα που προειδοποιούν πριν από μία δράση σαν αυτή που περιγράψατε στα ηφαίστεια και θα μπορούσαμε να το παρακολουθήσουμε. Θα έπρεπε να έχουμε σεισμικότητα με βάθη που γίνονται ολοένα και πιο επιφανειακά. Θα έπρεπε να έχουμε εκπομπές αερίων. Αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούμε τίποτα τέτοιο, οπότε τουλάχιστον η σεισμολογική κοινότητα, δεν ανησυχούμε σε αυτή τη φάση καθόλου για έκρηξη ηφαιστείου, παρά μόνο για να ξεκαθαρίσουμε, όπως είπαμε πριν, αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή αν θα δώσει έναν λίγο μεγαλύτερο σεισμό.»

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε πως εκτιμά πως το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να έχουμε μια καθαρή πια εικόνα.

«Αυτά τα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν αυτή την ομορφιά εγκυμονούν και κινδύνους, ένας από αυτούς εδώ στο τελεφερίκ της καλντέρας είναι ο κίνδυνος κατολισθήσεων», δήλωσε από την πλευρά του σήμερα ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ που έκανε αυτοψία και ελέγχους στο σημείο.

Αναμένεται να εκπονηθεί άμεσα μελέτη προκειμένου να παρέμβουν άμεσα στα επικίνδυνα σημεία.

«Έχουμε πάει σε μία φάση σταθερότητας που μπορεί από την μία στιγμή στην άλλη να πάμε σε μία φάση αποκλιμάκωση», ανέφερε ο Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

«Βεβαίως και υπάρχει ακόμα επιφύλαξη γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο είναι το δυναμικό της περιοχής. Έχει εκλυθεί μεγάλη ενέργεια ξεκάθαρα. Μάλιστα την έχουμε υπολογίσει κιόλας είναι στους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ ισοδύναμη», υπογράμμισε ο κ. Καραστάθης στην εκπομπή Σήμερα.

Οι επιστήμονες βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς το φαινόμενο εκτυλίσσεται στο πολύπλοκο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης. Κι ενώ τα μέλη της επιτροπής εκτίμησης σεισμικού κινδύνου ξεκαθαρίζουν ότι οι σεισμοί είναι τεκτονικοί και όχι ηφαιστειακοί, υπάρχουν επιστήμονες που προβλέπουν ακόμη και ηφαιστειακή έκρηξη.

Σημειώνεται πως η επιτροπή των επιστημόνων αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το Σάββατο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την ίδια ώρα, η Σαντορίνη συνεχίζει να αδειάζει. Εξαιτίας της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στο νησί. Την Πέμπτη έφτασαν πέντε οχήματα ΟΠΚΕ, δύο νταλίκες με γεννήτριες του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δύο πυροσβεστικά και ένα όχημα της ΕΥΑΘ. Οι δυνάμεις στο νησί έχουν ενισχυθεί με 52 πυροσβέστες και 7 οχήματα και 6 βοηθητικά VAN συμπεριλαμβανομένων: του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ, του διασωστικού οχήματος μίας ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, μίας ομάδας της 1ης ΕΜΟΔΕ, με 2 drones καθώς και ένα ελικόπτερο του Π.Σ. με 2 εναέριους διασώστες. Στο νησί προληπτικά και ομάδα του ερυθρου σταυρού

Στη Σαντορίνη έχει μεταβεί και η εξειδικευμένη Ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών, αποτελούμενη από 1 ιατρό με 5 διασώστες και 2 οχήματα με τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και 1 ασθενοφόρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.