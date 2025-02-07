Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Τα τρακτέρ στους δρόμους της Θέρμης

Την εμφάνισή τους στο πάρκο Αγίου Τρύφωνος στην Θέρμη έκαναν τρακτέρ αγροτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας.

Ήδη έξι γεωργικά μηχανήματα είναι σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου. Πρόκειται για το τρίτο σημείο στο οποίο, αγρότες της Θεσσαλονίκης έχουν σταθμεύσει αγροτικά μηχανήματα.

Στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, παραμένουν 56 τρακτέρ στον κόμβο Νέων Μαλγάρων ενώ άλλα 20 έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Επανωμής.

Στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, 14 τρακτέρ είναι σταθμευμένα στην είσοδο της πόλης της Νάουσας και 62 στον κόμβο Νησελίου. Νωρίτερα στο σημείο είχαν σταθμεύσει και δύο φορτηγά και μια μηχανή βαμβακοσυλλογής.

Στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς οι αγρότες έχουν συγκεντρώσει 34 τρακτέρ στο γήπεδο Πολυκάστρου και 25 στην είσοδο της πόλης του Κιλκίς. Στην Πέλλα, τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί σε τρία σημεία. Στον κόμβο Γυψοχωρίου 18, στην Παραλίμνη 71 και στην Κρύα Βρύση 56. Στην Πιερία στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης είναι σταθμευμένα συνολικά 24 γεωργικά μηχανήματα.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών τρακτέρ υπάρχουν σε δύο περιοχές . Στην Αλιστράτη όπου αγρότες με 25 τρακτέρ παραμένουν στην άκρη του δρόμου ενώ στην Μαυροθάλασσα έχουν συγκεντρωθει 25 τρακτέρ χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

