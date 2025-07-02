Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές στις περιοχές των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, πρωινές ώρες της Δευτέρας (30/6), 2 άτομα, ηλικίας 35 και 32 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας 23χρονος.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024 διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στις περιοχές των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν οικίες σε αραιοκατοικημένες περιοχές, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες, και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν θύρες, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες οικιών.

Έπειτα εισέρχονταν στις οικίες, φορώντας κουκούλες, ιατρικές μάσκες και γάντια προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, όπου αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα, στο οποίο είτε είχαν αφαιρέσει ή παραποιήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας είτε εγκαθιστούσαν πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρέσει από έτερα οχήματα.

Τι βρέθηκε

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών,

-3- κάμερες με καταγραφικό μηχάνημα,

διαρρηκτικά εργαλεία (εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, εργαλείο θερμού αέρα, γαλλικό κλειδί κ.α.),

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών,

παιχνιδομηχανή με αποξυσμένο σειριακό αριθμό,

-2- κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -1.865- ευρώ.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων εξιχνιάστηκαν συνολικά -28- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο καθώς και στο Κλειδί Βοιωτίας.

Άνω των 200.000 η λεία

Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 200.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους, οι 2 κατηγορούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν, ενώ ο 32χρονος προέβαλλε σθεναρή αντίδραση κατά την ακινητοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

