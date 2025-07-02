Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στα Κύθηρα και συγκεκριμένα στην παραλία Μελιδόνι.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 ζητώντας από όσους βρίσκονται στην παραλία να κατευθυνθούν προς Δρυμώνα.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή. Συγκεκριμένα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα, εθελοντές ενώ πριν σκοτεινιάσει επιχείρησαν και εναέρια μέσα.

Επίσης, στην πυρκαγιά μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Νεάπολη Λακωνίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα. Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου, Θ. Βάγια στην πυρκαγιά μετέβη Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή και δεν απειλήθηκε άμεσα κάποιος οικισμός. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

