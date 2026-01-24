Ολοκληρώθηκε στο Άμπου Ντάμπι και η δεύτερη μέρα των συνομιλιών της τριμερούς ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή.

Σκοπός της τριμερούς είναι να εξεταστούν τα επί μέρους θέματα της προτεινόμενης από τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνίας, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το βασικό θέμα στην ατζέντα είναι το εδαφικό, για το οποίο η Ρωσία ζητά την παράδοση και των υπολοίπων εδαφών στο Ντονμπάς και οι εγγυήσεις ασφαλείας και το πώς θα εφαρμοστούν την επόμενη ημέρα.

Πριν την έναρξη της τριμερούς στο Άμπου Ντάμπι, υπήρξε συνάντηση των Αμερικανών απεσταλμένων (Γουίτκοφ και Κούσνερ) με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Διεθνείς εκτιμητές εικάζουν πως η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είναι πιο κοντά από ποτέ, ωστόσο η διαδικασία θα έχει διάρκεια και οι όποιες υπογραφές, θα πέσουν μετά από αρκετό διάστημα και αφού πρώτα έχει συμφωνηθεί και η παραμικρή λεπτομέρεια.



Πηγή: skai.gr

