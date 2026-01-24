Λογαριασμός
Ευρωλίγκα: Το απολαυστικό Top 10 της 24ης αγωνιστικής - Δείτε βίντεο

Πλούσιο θέαμα στο Top 10 με τις εντυπωσιακότερες φάσεις της 24ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

Euroleague

Μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» της φετινής Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκε, προσφέροντας ξανά πλούσιο θέαμα.

Η διοργανωτές δημοσίευσαν το Top 10 με τις εντυπωσιακότερες φάσεις της 24ης αγωνιστικής, με το κάρφωμα του Καμπενγκέλε από την υπέροχη ασίστ του Αβράμοβιτς στην αναμέτρηση της Dubai BC με την Παρί, να φιγουράρει στο νούμερο 1.

Το απολαυστικό Top 10

Πηγή: sport-fm.gr

