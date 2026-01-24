Μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» της φετινής Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκε, προσφέροντας ξανά πλούσιο θέαμα.

Η διοργανωτές δημοσίευσαν το Top 10 με τις εντυπωσιακότερες φάσεις της 24ης αγωνιστικής, με το κάρφωμα του Καμπενγκέλε από την υπέροχη ασίστ του Αβράμοβιτς στην αναμέτρηση της Dubai BC με την Παρί, να φιγουράρει στο νούμερο 1.

Το απολαυστικό Top 10

