Ρόδος: 94χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 16χρονο

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Ρόδου η σύλληψη ενός 94χρονου άνδρα για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Ιουνίου 2025 σε κεντρική στάση λεωφορείων στο Μανδράκι, σε μια υπόθεση που θέτει και πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη για επαγρύπνηση σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. και πληροφορίες που συνέλεξε η εφημερίδα “δημοκρατική”, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν ο ανήλικος, ηλικίας 16 ετών, βρισκόταν σε αναμονή λεωφορείου στο κέντρο της πόλης.

Εκεί, όπως καταγγέλλει ο ίδιος, ο υπερήλικας άνδρας τον πλησίασε χωρίς πρόκληση και τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.

Ο νεαρός αντέδρασε άμεσα και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Περιπολικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έσπευσε στο σημείο, όπου ο ανήλικος υπέδειξε με σαφήνεια τον δράστη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στη σύλληψη του 94χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Το υλικό της δικογραφίας διαβιβάστηκε αυθημερόν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, κυρίως λόγω της ηλικίας του φερόμενου δράστη και της ασυνήθιστης φύσης της καταγγελίας.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να γίνει και ψυχιατρική εκτίμηση του κατηγορούμενου λόγω ηλικίας.

Η κοινωνία της Ρόδου παραμένει σοκαρισμένη, με τους πολίτες να εκφράζουν έντονα την αποδοκιμασία τους για την πράξη, αλλά και την ικανοποίησή τους για την άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας.

Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πως η γενετήσια αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα που πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο, ανεξαρτήτως ηλικίας του δράστη ή του θύματος.

Δημοκρατική

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.