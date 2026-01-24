Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο ασταμάτητος Νόβακ Τζόκοβιτς. Στα 38 του, ο κορυφαίος τενίστας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ επιβλήθηκε με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 7-6) του Μπότικ φαν ντε Ζάντσχουλπ, για να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» του Australian Open, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μένσικ-Κουίν.

Μάλιστα, αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερη για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος έγινε ο πρώτος τενίστας που έχει πανηγυρίσει 400 νίκες σε Grand Slam.

Δεύτερος στην σχετική λίστα είναι ο Ρότζερ Φέντερερ με 369 νίκες, ενώ ακολουθεί η Σερίνα Γουίλιαμς με 367.

Ο Τζόκοβιτς έχει 102 νίκες στο Australian Open, ακριβώς όσες έχει και στο Wimbledon, ενώ έχει επίσης 101 νίκες στο Roland Garros και 68 στο US Open.

