Συνελήφθη, στη Σαλαμίνα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, 45χρονος που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βιασμού.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση ο 45χρονος κατηγορείται ότι στις 30 Μαίου 2024 στη Σύρο προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης ηλικίας 12 ετών, πράξη για την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -7- ετών.

Στη δεύτερη περίπτωση κατηγορείται ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2024 αποπειράθηκε να βιάσει εντός της οικίας του στην Ερμούπολη της Σύρου, νεαρή κοπέλα η οποία αντιστάθηκε και κατάφερε να απελευθερωθεί.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.