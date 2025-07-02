Λογαριασμός
Συνελήφθη στη Σαλαμίνα 45χρονος για κατάχρηση ανήλικης σε ασέλγεια και απόπειρα βιασμού

Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια - Σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βιασμού

Αστυνομία

Συνελήφθη, στη Σαλαμίνα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, 45χρονος που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βιασμού.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση ο 45χρονος κατηγορείται ότι στις 30 Μαίου 2024 στη Σύρο προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης ηλικίας 12 ετών, πράξη για την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -7- ετών.

Στη δεύτερη περίπτωση κατηγορείται ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2024 αποπειράθηκε να βιάσει εντός της οικίας του στην Ερμούπολη της Σύρου, νεαρή κοπέλα η οποία αντιστάθηκε και κατάφερε να απελευθερωθεί.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

