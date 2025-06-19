Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/6) στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς την Αθήνα στο ύψος του Πικερμίου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της διασταύρωσης για Ραφήνα προς το κέντρο του Πικερμίου.

Βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές στη διασταύρωση των λεωφόρων Κωνσταντίνου Καραμανλή και Δεκελείας.

Η τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Καισαριανή, στον ανοδικό άξονα Συγγρύ-Αδρηττού- Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή λεωφόρο ανά τμήματα.

