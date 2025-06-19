Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 27χρονο οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, στο ύψος του Καβαλαρίου.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Ο 27χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης που ακολούθησαν, ο νεαρός κατέληξε.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.

Πηγή: skai.gr

