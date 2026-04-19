Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν διακινητή, καθώς τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, ο οποίος, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός-διακινητής, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά, το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από εκτροπή και ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

