Στη σύλληψη ενός 61χρονου άνδρα και μιας 50χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ αναζητείται ακόμη ένας ανήλικος, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιών από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το ζευγάρι συνελήφθη χθες από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών σε ξηρά χόρτα, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση καθώς και για δύο απόπειρες εμπρησμών ενώ αναζητείται ακόμη ο 17χρονος γιος της 50χρονης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στη διάθεση των αρχών υπάρχουν καταγγελίες και διαμαρτυρίες κατοίκων καθώς και βιντεοληπτικό υλικό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να απολογηθούν.

Ειδικότερα ανακοίνωση της Πυροσβεστικής υπογραμμίζει:

Συνελήφθησαν χθες, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ένας ημεδαπός και μια ημεδαπή, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ αναζητείται ακόμη ένας ανήλικος ημεδαπός, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στις 12-05-2024, στις 24-06-2024, στις 10-07-2024, στις 08-08-2024 και για δύο πυρκαγιές στις 01-09-2024, καθώς και για δύο απόπειρες εμπρησμών στις 08 και στις 31-08-2024, στην περιοχή της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής.

Στους ανωτέρω δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.320 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Ανακρίτρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

