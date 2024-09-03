Εκρηκτική αύξηση σε κλίνες και διανυκτερεύσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση δείχνουν στοιχεία έρευνας της Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι διαθέσιμες κλίνες από 427.000 το 2019 διπλασιάστηκαν σε 857.000 το 2023 διάστημα στο οποίο οι κλίνες των ξενοδοχείων αυξήθηκαν μόλις κατά 3,5% και διαμορφώθηκαν οριακά υψηλότερα σε σχέση με το Airbnb στις 886.000.

Επιμέρους στην Αθήνα οι κλίνες των Airbnb ξεπέρασαν τις 63.000 σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τις 35.000 των ξενοδοχείων ενώ πέρυσι οι διανυκτερεύσεις οικονομίας διαμοιρασμού άγγιξαν πανελλαδικά τα 102 εκατομμύρια έναντι 115 εκατομμυρίων στα ξενοδοχεία και κάμπινγκ.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκινά πρωτοβουλία ανάδειξης των κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από τη ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων υπό τον τίτλο «Μιλάμε για τη Ζωή μας».

Πηγή: skai.gr

