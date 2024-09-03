Δημότες και κάτοικοι της Αθήνας θα έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν δωρεάν στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου στο Πεδίον του Άρεως, μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για δέκα προγράμματα εκγύμνασης ενηλίκων, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 9 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο τις πρωινές ώρες.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε: Γυμναστική, Κολύμβηση, Yoga, Pilates, Πολεμικές Τέχνες, Ping Pong, Χορό, Τρέξιμο και Tai Chi. Οι δραστηριότητες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2025 και είναι σχεδιασμένες για να καλύψουν τις ανάγκες άσκησης των ενηλίκων, ενώ υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής τρίτης ηλικίας, που απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων (eservices.cityofathens.gr) επιλέγοντας την κατηγορία «Γενικές Αιτήσεις». Μετά την υποβολή, θα λάβουν απαντητικό email με οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πηγή: skai.gr

