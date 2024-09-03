Μήνυση κατέθεσαν σήμερα, Τρίτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου η Συλλόγου Εστίασης, η Ένωση Ξενοδόχων και η Ένωση επαγγελματιών Αγχιάλου, ενώ θα ακολουθήσουν αγωγές για αποζημιώσεις.

Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου για τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τα προβλήματα του Παγασητικού, και το πρόβλημα των νεκρών ψαριών από την Κάρλα στον Παγασητικό, σύμφωνα με το e-thessalia.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Στέφανος Στεφάνου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Αυτή η ενέργεια είναι ένα ξεκίνημα, ώστε η Δικαιοσύνη να βρει αρχικά ποιοι είναι υπεύθυνοι και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αγωγές για αποζημιώσεις. τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των επαγγελματιών, είναι ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο υπολείπονται πάνω από 10 αιτήματα ακόμη να ικανοποιηθούν για να είμαστε ουσιαστικοί, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Αν και βρισκόμαστε ακόμη στην τουριστική σεζόν, στη Μαγνησία δεν υπάρχουν επισκέπτες, ειδικά μετά την απαγόρευση της κολύμβησης και από το 80% πτώση τζίρου, τα καταστήματα κοντεύουν να φτάσουν στο 100%».

Ο Χρήστος Γούσιος νομικός εκπρόσωπος των φορέων επεσήμανε ότι «το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο στην περιοχή μας, οι επαγγελματίες του τουρισμού παλεύουν καθημερινά με νύχια και δόντια εδώ και ένα χρόνο, απλά και μόνο για να μπορέσουν να επιβιώσουν, λόγω των πλημμυρών και των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή μας τον Σεπτέμβριο και το καλοκαίρι πέρυσι. Είναι δεδομένο ότι η οικολογική καταστροφή που συνέβη το προηγούμενο διάστημα όταν κατακλύστηκε ο Παγασητικός Κόλπος με εκατομμύρια ψάρια, αποτελεί ταφόπλακα για τις επιχειρήσεις, με μεγάλη οικονομική καταστροφή και πτώση πάνω από 80% του τζίρου τους», ανέφερε ο νομικός.

«Κύριο αίτημα της μηνυτήριας αναφοράς που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Βόλου, είναι η αναζήτηση και ανεύρεση των πραγματική υπαιτίων για την οικολογική και οικονομική καταστροφή της περιοχής μας, ενώ πέραν αυτού θα πρέπει η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός, να σταθούν για μια ακόμη φορά δίπλα στους επαγγελματίες, να τους στηρίξουν οικονομικά, για να καταφέρουν να επιβιώσουν, γιατί το τελευταίο χτύπημα ήταν καταδικαστικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός από τις τρεις επαγγελματικές Ενώσεις (εστίασης, ξενοδόχων και επαγγελματιών Ν. Αγχιάλου), θα ακολουθήσουν και άλλοι φορείς της περιοχής μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.