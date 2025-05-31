Φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες σε σούπερ μάρκετ στο χωριό Βρίσα της Λέσβου.

Αμέσως σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μυτιλήνης καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ κοιμόταν η 65χρονη μητέρα των ιδιοκτητών του σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επί τόπου βρίσκονται 9 οχήματα με 22 άνδρες καθώς και η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης του Πολιχνίτου. Περισσότερα σε λίγο.

Πηγή: skai.gr

