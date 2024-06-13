Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με ναρκωτικά μέσω... ταχυδρομείου - Τον «τσάκωσαν» με πάνω από 9 κιλά κάνναβης

Κατασχέθηκαν -9- κιλά και -700- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

κάνναβη

Στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, κατελήφθη 23χρονος αλλοδαπός να παραλαμβάνει ταχυδρομικό δέμα που περιείχε -9- κιλά και -700- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και το οποίο είχε εισαχθεί προγενέστερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από την Ισπανία.

Ο 23χρονος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (12-6), για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων καθώς αντιστάθηκε σθεναρά και προσπάθησε να ματαιώσει τη δέσμευση του, ασκώντας σωματική βία στους αστυνομικούς, έως ότου ακινητοποιήθηκε.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -9- κιλά και -700- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των -1.364- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Κάνναβη Ναρκωτικά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark