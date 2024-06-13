Στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, κατελήφθη 23χρονος αλλοδαπός να παραλαμβάνει ταχυδρομικό δέμα που περιείχε -9- κιλά και -700- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και το οποίο είχε εισαχθεί προγενέστερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από την Ισπανία.
Ο 23χρονος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (12-6), για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων καθώς αντιστάθηκε σθεναρά και προσπάθησε να ματαιώσει τη δέσμευση του, ασκώντας σωματική βία στους αστυνομικούς, έως ότου ακινητοποιήθηκε.
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -9- κιλά και -700- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των -1.364- ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
