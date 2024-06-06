Με drones εντοπίστηκαν φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Εντοπίστηκαν φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο από επίγειες αστυνομικές δυνάμεις με την συνδρομή τεχνικών εναέριων μέσων (drones) με τους αστυνομικούς να εκριζώνουν δεκάδες δενδρύλλια.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εξερεύνησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνης σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά την επιχείρηση που έγινε στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες ενενήντα εννέα δενδρύλλια κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν επιμελώς ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1 μέτρο, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Πηγή: skai.gr

