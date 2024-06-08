Θεσσαλονίκη: Εφτιαξε θερμοκήπιο.. κάνναβης με 143 δενδρύλλια σε γλάστρες

Εκατόν σαράντα τρία δενδρύλλια κάνναβης ύψους ενάμιση μέτρου καλλιεργούσε σε γλάστρες σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, κοντά στο σπίτι του, ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Κιλκίς.

Είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν τέσσερις συσκευασίες σπόρων κάνναβης βάρους 23,5 γραμμαρίων και μια ζυγαριά ακριβείας.

Τα δενδρύλλια κατασχέθηκαν και εκριζώθηκαν και ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

