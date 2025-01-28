Οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας διενήργησαν έρευνες και τον εντόπισαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

