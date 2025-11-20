Σε μια από τις πιο στοχευμένες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο σημεία στη Σαντορίνη, αποδομώντας κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων που φέρονται να λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών, ενώ αναφέρεται ότι έχουν κατασχεθεί πλήθος ψηφιακών μέσων, χρηματικά ποσά και μεγάλο πελατολόγιο. Η επιχείρηση ξεκίνησε πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 19/11/2025 με πληροφορίες από περιοίκους της περιοχής να αναφέρουν την αναστάτωση που παρατήρησαν στην οικία και στο κατάστημα των εμπλεκομένων.

Black out σε ξενοδοχεία, καφετέριες και οικίες – Αποκαλύφθηκε το πραγματικό μέγεθος του κυκλώματος

Η έφοδος ήταν τόσο στοχευμένη, που εκτιμάται, ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες και κατοικίες στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα, αποτυπώνοντας το εύρος του παράνομου δικτύου, αλλά και τα τεράστια παράνομα κέρδη του κυκλώματος. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε επιχειρηματίες, αλλά και αίσθηση για το πραγματικό επιχειρησιακό βάθος του εν λόγω οργανωμένου κυκλώματος. Φυσικά εγείρονται και ερωτηματικά, γιατί ακόμα και μεγάλοι ξενοδόχοι του νησιού, με χιλιάδες επισκέπτες ετησίως και έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, επέλεξαν να λάβουν παράνομες τηλεοπτικές υπηρεσίες και όχι να απευθυνθούν στους νομίμως λειτουργούντες παρόχους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από την Αθήνα, κομβικός ο ρόλος της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας, το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση με απόλυτη μυστικότητα. Όπως αναφέρουν πηγές που βρίσκονται κοντά στην όλη επιχείρηση, κάνουν λόγο για λεπτομερή σχεδιασμό πολλών μηνών, παρακολούθηση των υπόπτων και των ψηφιακών υποδομών αυτών καθώς και για ακριβή χρονισμό των επεμβάσεων. Αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την πλήρη αποτύπωση του εύρους της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος δεν περιορίζεται πλέον στη συλλογή στοιχείων πίσω από οθόνες. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πλήρως επιχειρησιακό σώμα, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο, με δυνατότητα ηλεκτρονικών και φυσικών παρακολουθήσεων, φυσικών εφόδων, συντονισμένων κατασχέσεων, ταχείας απομόνωσης κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και άμεσης επιχειρησιακής δράσης στο πεδίο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο συνδυασμός τεχνολογικής τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας επέτρεψε την αιφνιδιαστική εξάρθρωση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος «πειρατείας», που λειτουργούσε ανεμπόδιστο για χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η υπηρεσία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταπολέμησης οργανωμένων ψηφιακών εγκλημάτων στη χώρα.

Μεγάλο πελατολόγιο – Σημαντικές κυρώσεις με τον νέο νόμο

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι αρχές έχουν εντοπίσει εκτεταμένο παράνομο πελατολόγιο σε όλη τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες, το οποίο αποτελείται τόσο από χρήστες-ιδιώτες όσο και από χρήστες-επιχειρήσεις, που συνδέονταν με το παράνομο δίκτυο. Μάλιστα, σύμφωνα και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας, όσοι εμπλέκονται θα έρθουν τώρα αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμα και κατάσχεση εξοπλισμού. Η υπόθεση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο πανελλαδικά.

Το «άτρωτο» VPN δεν έσωσε κανέναν

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί χρήστες πίστευαν πως θα παραμείνουν «αόρατοι» μέσω VPN. Πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκαν πλέον τα ψηφιακά ίχνη τους, ανεξάρτητα από τα συστήματα απόκρυψης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (IP Address). Ήδη στις οθόνες πολλών από αυτούς σε Σαντορίνη και Κυκλάδες έχει εμφανιστεί πλήρες “μαύρο”, καθώς οι παράνομες υπηρεσίες στις οποίες είχαν πρόσβαση έχουν απενεργοποιηθεί. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται, ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των χρηστών-πελατών του δικτύου και θα κινηθούν οι διαδικασίες για την επιβολή των διοικητικών προστίμων, αλλά και για την άσκηση των ποινικών διώξεων.

